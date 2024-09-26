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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يستقبل الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف الجديد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، ظهر اليوم  بمكتبه بديوان عام المحافظ ، مدير مديرية الأوقاف الجديد الدكتور نوح العيسوي، حيث هنأه بثقة فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وإسناد المسؤولية له وقيادة العمل الدعوي بعروس الدلتا ، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ.

وخلال اللقاء أكد محافظ الغربية أن دور الأوقاف لا يقتصر فحسب على الجانب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة والمفاهيم الصحيحة ومواجهة الأفكار المغلوطة والتي يحاول البعض إقحامها فيه، وإنما يمتد دور الأوقاف أيضاً إلى الدور التنموي، لاسيما في جوانب بناء الشخصية المصرية المتكاملة ورفع درجة الوعي لدى المواطن في قضايا وملفات هامة كالقضية السكانية والمبادرات الرئاسية التي تستهدف كافة جوانب حياة المواطنين.

ومن جانبه، أعرب وكيل الأوقاف الجديد عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، وحرص محافظ  الغربية على دعمه في بداية عمله بالمحافظة، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى الجهد لتكون المديرية بإمكاناتها الفكرية والدعوية عنصرًا أساسيًا ضمن خطة المحافظة التنموية.

وأشار إلى خدمة بيوت الله وضيوف الرحمن ودعم كافة الأئمة والخطباء في المحافظة في القيام بعملهم على أكمل وجه.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية المبادرات الرئاسية نائب المحافظ مدير مديرية الأوقاف