توفير 200 فرصة عمل لشباب القاهرة والجيزة

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن توافر 200 فرصة عمل جديدة للشباب من الجنسين بمحافظتي القاهرة والجيزة، من سن 18 إلى 35 سنة، من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة، ويمكن التقديم عليها.

وقالت وزارة العمل في بيان لها، إن مجال العمل في هذه الفرص هو "أخصائي تمويل"، وذلك داخل مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، لسكان مناطق (المرج الجديدة والخانكة، أبو زعبل، المرج القديمة، عزبة النخل، الخصوص، السلام، عين شمس، المطرية، والبدرشين).

وأوضح البيان أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات محمد جبران وزير العمل بإيجاد فرص عمل للشباب بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بتقديم الخدمات الحكومية في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، إن الرواتب مجزية، وهناك تأمين صحي واجتماعي ووثيقة تأمين على الحياة، مشيرةً إلى أن التقديم بفروع المؤسسة لسكان مناطق (المرج الجديدة والخانكة وأو زعبل والمرج القديمة وعزبة النخل والخصوص والسلام وعين شمس والمطرية)، وذلك في تمام الساعة 11 صباحًا بمقر فرع المرج الجديدة شارع البترول بالمرج الجديدة بجوار نزلة الدائري ناصية موقف بنها برج الحاج رفعت الشعيني، يومى الأربعاء والخميس الموافق 2 و 3 أكتوبر المقبل

وأضافت، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن التقديم لسكان البدرشين يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر للإناث، والأربعاء الموافق 9 أكتوبر للذكور، وذلك في تمام الساعة 11 صباحًا بمقر فرع البدرشين وعنوانه شارع معدية البدرشين عمارة رقم 1 أعلى البنك الأهلي المصري على الطريق السريع.

وأوضحت المدير العام، أنه يمكن للراغبين فى العمل بتلك الوظائف بالفروع المشار إليها من خلال الدخول على الرواط التالية : محافظة القاهرة https://forms.gle/M1huRctqdaXiwWEUA، ومحافظة الجيزة https://forms.gle/FgsSACLYpr1Qikt6A، كما يمكن الإستفسار، والتقديم من خلال التواصل على أرقام 01024956781 – 01280434414 ،بالمسؤول أحمد الشيخ.