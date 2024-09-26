ضمن "بداية جديدة".. محاضرة تثقيفية حول أهمية التغذية السليمة لصحة الفم والأسنان بجامعة قناة السويس

نظمت جامعة قناة السويس محاضرة تثقيفية بعنوان "أهمية التغذية السليمة لصحة الفم والأسنان"، ضمن مبادرة "بداية"، بهدف تعزيز الوعي حول كيفية العناية بالفم واللثة، وطرق التعامل مع الأمراض المزمنة للحد من تدهور حالات الفم والأسنان.

وأشار الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إلى أهمية المبادرات التثقيفية في تعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، موضحاً أن الجامعة تسعى دائما لتقديم البرامج التي تساهم في تحسين جودة الحياة، مؤكدًا على دور المبادرة في نشر المعلومات المفيدة وتعزيز السلوكيات الصحية.

و أضافت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الصحة من القضايا الهامة التي يجب تسليط الضوء عليها، خاصة في ظل انتشار الأمراض المزمنة. وأشارت إلى أهمية التعاون بين الجامعة والمجتمع لتحقيق الأهداف الصحية المنشودة، داعية الجميع إلى المشاركة في مثل هذه الفعاليات والاستفادة من المعلومات المقدمة.

تأتي المحاضرة بإشراف الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان والدكتورة وفاء الحصري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أقيمت المحاضرة في مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وشاركت فيها الدكتورة دعاء أسامة محمد سعيد، المعيدة بكلية طب الأسنان قسم طب أسنان الأطفال.

وتناولت الدكتورة دعاء كيفية العناية بالأسنان وطرق التنظيف الصحيحة، كما سلطت الضوء على أهمية التغذية السليمة للحفاظ على صحة الفم والأسنان، وضرورة المتابعة الدورية مع طبيب الأسنان.

كذلك، تم تقديم نصائح حول كيفية الحفاظ على صحة الفم والأسنان في حالات وجود الأمراض المزمنة، مما يساهم في تعزيز صحة المجتمع.