وزارة الثقافة تواصل فعاليات برنامج "المواطنة" بأبو قرقاص.. صور

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعالياتها بقرية منشأة زعفرانة، التي قدمها بيت ثقافة أبو قرقاص بمركز شباب القرية، وذلك ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف، المقام ضمن برامج وزارة الثقافة.

استهلت الفعاليات بمجموعة من الورشة الفنية منها تصميم لوحات في حب الوطن، تلاها ورشة تصميم جدارية بخامات متنوعة، وأخرى لعمل مشغولات يدوية تنوعت ما بين المفارش والحقائب النسائية بخيط الشرائط.

كما شهدت الأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، استمرار توافد الرواد على معرض الكتاب الذي يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة.

واختتم اليوم بعرض فني قدمته فرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيى، تضمن مجموعة من التابلوهات الاستعراضية التراثية منها العصا، التنورة، والفرح، بحضور رحاب توفيق مدير عام فرع ثقافة المنيا، ووسط تفاعل جماهيري كبير.

برنامج "تعزيز قيم وممارسات المواطنة" تنظمه هيئة قصور الثقافة، ضمن برامج وزارة الثقافة المنفذ بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة، ومحافظة المنيا، وتتجدد فعالياته أسبوعيا بقرية من قرى المحافظة.