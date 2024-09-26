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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط سجائر مجهولة المصدر و700 لتر سولار بالجيزة.. صور

حملات محافظة الجيزة
حملات محافظة الجيزة
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كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، استمرار توجيه الحملات التموينية لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات.
وتابع محافظ الجيزة  نتائج حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية  للتأكد من إلتزام الباعة و المنافذ التجارية والتموينية بالإجراءات المتبعة لضمان سلامة السلع المتداولة وعدم تجاوز الأسعار الخاصة بها، وشملت الحملات مدينة ٦ أكتوبر وحى المنيرة الغربية ومراكز ومدن البدرشين وأطفيح.
وتمكنت الحملات التي قامت بها مديرية التموين وبالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري من ضبط ١٠٠٠ علبة سجائر مجهولة المصدر و ٧٠٠ لتر سولار و ٧٤ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.
كما شملت المضبوطات مجموعة متنوعة من المواد والسلع التموينية عبارة عن ( ٢٣ كرتونة زيت، ١٥ لفة سكر، ٥ جوالات دقيق ) والتى تم تخزينها بغرض بيعها بالسوق السوداء.
وعلى الفور تم مصادرة المواد المضبوطة والتحفظ على وسائل النقل المستخدمة وتحرير المحاضر ضد أصحابها.

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