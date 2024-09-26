ننشر توصيات مؤتمر «تحقيق التراث» بدار الكتب

أقامت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، مؤتمر تحقيق التراث السنوي في دورته الرابعة على مدار يومين حول "تراث مدينة الإسكندرية"، وشهد المؤتمر مشاركة حاشدة من صفوة الباحثين والباحثات في مجال تحقيق التراث.

واختتم المؤتمر فعالياته مساء أمس معلنا توصياته حيث أوصى المؤتمر برقمنة النقوش والكتابات الموجودة على العمائر باختلاف أنواعها وإتاحتها للباحثين والدارسين، استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في قراءة الكلمات المطموسة في نصوص الإنشاء الخاصة بالعمائر، تبني إحدى المؤسسات فكرة نشر المؤلفات التي تتناول تاريخ الإسكندرية.

كما أوصى المؤتمر بإجراء دراسة تتناول الشخصية المصرية ودورها الحضاري من خلال تراثنا العربي المخطوط.