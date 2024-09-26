السوبر الأفريقي| الشناوي: الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك

وجه محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامته في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد المملكة آرينا.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي: ليست هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها السعودية مباراة الأهلي والزمالك، ونحظى دائمًا بأفضل معاملة هنا.

وأضاف الشناوي، أن الزمالك المنافس الدائم لنا، ولديه فريق كبير وجمهور محترم، وهدفنا تحقيق الفوز بالسوبر الإفريقي وإسعاد جماهيرنا.

وواصل: بدأنا الموسم بخوض مواجهتي جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا، وجاهزون لخوض السوبر الإفريقي غدا».

وأكد الشناوي: أنصح دائمًا اللاعبين باحترام المنافس في أي مباراة، فما بالك بفريق بحجم الزمالك، نحن في حالة تركيز شديدة، ولاعبي الأهلي دائمًا يظهرون في المواقف الصعبة».