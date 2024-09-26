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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

3 شهداء و17 جريحا جراء غارات الاحتلال على بلدات قضاء صور جنوبي لبنان

ضحايا لبنان
ضحايا لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، وقوع 3 شهداء و17 جريحا جراء غارات الاحتلال على بلدات قضاء صور جنوبي لبنان، وفقا لنبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، استُشهد وأصيب عدد من المواطنين اللبنانيين، اليوم ، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة قرى وبلدات في جنوب لبنان، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وشن طيران الاحتلال عشرات الغارات استهدفت البقاع اللبناني، حيث استهدفت 40 منها مدينة بعلبك، وبلدات سحمر، ويحمر، ولبايا، وسرعين، وعلي النهري، والعين، ويونين، والنبي شيت، والكرك، ورياق، وجلالا، وشعت، والخضر، وبريتال، والبزالية، ودورس، والهرمل، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين اللبنانيين.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات المجادل، وسلعا، والكفور، وزوطر الشرقية، والبيدر، وحبوش، وطير دبا، والنبطية الفوقا، ومحرونة، وكفر رمان جنوب لبنان.

وزارة الصحة اللبنانية غارات الاحتلال قضاء صور جنوبي لبنان