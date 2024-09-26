محافظ الإسماعيلية يتفقد سوق الشهداء للخضراوات والأسماك بشارع شل

تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، بتفقد سوق الخضروات والأسماك بشارع شل بنطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية؛ لبحث سبل إعادة تشغيله مرة أخرى لخدمة مواطني مناطق الشهداء والمحطة الجديدة.

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، المهندس علي هيصم مدير عام مديرية الإسكان، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، أمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بسرعة رفع كفاءة وتطوير السوق لإعادة تشغيله مرة أخرى، لخدمة منطقتي الشهداء والمحطة الجديدة، واستيعاب الباعة الجائلين.

وخلال جولته، التقى "أكرم" بعدد من مواطني منطقتي الشهداء والمحطة الجديدة، وحرص على استطلاع رأيهم في إعادة تشغيل سوق الشهداء للأسماك والخضروات، بجانب التعرف على مدى رضائهم عن جودة رغيف الخبز المدعم بالمنطقة، وتقييمهم لتجربة الجمع السكني بمنطقة المحطة الجديدة، علاوة على المشكلات التي يعاني منها مواطني المنطقة.

وجدير بالذكر، أن سوق الشهداء للخضروات والأسماء بشارع شل، يضم ١٠٠ فرش للأسماك، و٢١٣ فرش خضروات.