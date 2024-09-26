إدراج 18 من أستاذة جامعة المنيا ضمن العلماء الأكثر تأثيرا في العالم

أعلن د. عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ادراج (18) عالماً من اساتذتها ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيراً عن مجمل انتاجهم العلمي والاستشهادات المرجعية بأبحاثهم العلمية في مختلف التخصصات.



وهنأ د. فرحات العلماء من أبناء الجامعة الذين تم ادراجهم ضمن القائمة الدولية المهمة، معرباً عن فخره واعتزازه بهم لتميزهم وتفوقهم فى مختلف المجالات ومثمناً جهودهم العلمية ومسيرتهم البحثية المتميزة ودورهم في تعزيز مكانة الجامعة والارتقاء بها في كافة المحافل الدولية والعالمية.



وأشار رئيس الجامعة أن الاختيار يُعد تكريماً لمسيرة البحث العلمي التي يتميز بها علماء جامعة المنيا عبر تاريخها الطويل من العطاء بلا حدود ابنائها الاساتذة، موضحاً أن ظهور علماء وأبناء الجامعة في تصنيف ستانفورد يؤكد الاستمرارية في التميز والريادة التي تحظي بها جامعة المنيا في جميع مجالات البحث العلمي.



وأوضح د.فرحات أن قائمة العلماء المدرجين بتصنيف ستانفورد لعام 2024 من جامعة المنيا تضمنت (18) من أعضاء هيئة التدريس: (6) بكلية الهندسة وهم د. محمد عبدالعزيز عبدالرحمن ،د. ايناس طه سيد ،د. ناصر علي محمد ،د. محمد كمال علي ،

د .احمد عبدالحميد زكي ود. أحمد عبدالمنعم ابراهيم.



كما تضمنت القائمة (5) من كلية الصيدلة وهم د. محمد عبدالعزيز محمد ،

د.اسامة رمضان محمد، د. جمال الدين علي أحمد ، د.سيد محمد سيد ،

ود. مصطفي فتحي رمضان.

وضمت القائمة أيضا (4) من اعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وهم د.محمد علي محمد، د. ياسر محروس فؤاد ، د.ايهاب صلاح اسحق ود.مينا ثابت جيد..

واثنان من كلية العلوم وهم د.علاء احمد سعد عقل ، ود. محمود عرفات عبدالحميد، كما ضمت القائمة د.عصام حليم حسين من كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.



جدير بالذكر أن جامعة ستانفورد تستند علي قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العلمي Elsevier لاستخراج مؤشرات متنوعة للقائمة وتعتمد علي عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة من مؤلفين آخرين (مؤشرH) ومؤشرHM للتأليف المشترك والاستشهادات للأوراق البحثية في مواضيع تأليف مختلفة ومؤشر (C- Score) وتضم القائمة أكثر من (210 ألف) عالم من (167) دولة حول العالم ويتم تصنيف العلماء بها في 22 مجالاً علمياً.