كانوا بيعدوا الطريق.. مصرع وإصابة شخصين في حادث سير بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بإصابات بالغة بعد أن صدمتهم سيارة مسرعة، حال عبورهما طريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم بلاغًا من مأمور قسم شرطة الفيوم يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بوفاة شخص وإصابة آخر بإصابات بالغة ومتفرقة بعد أن صدمتهما سيارة حال عبورهما طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من مدينه دمو بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شخص وإصابه آخر بعد أن صدمتهما سيارة مسرعة، حال عبورهم طريق أسيوط الصحراوي، بالقرب من مدخل مدينه دمو، بدائرة القسم.

نقلت الجثة والمصاب إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العام لمباشر التحقيقات.

وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة أسباب الوفاة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه، كم أمرت بسرعة ضبط مرتكب الواقعة.