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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يكرم أسرة شهيد الواجب الذي أنقذ سيدة من الغرق

محافظ مطروح يكرم
محافظ مطروح يكرم أسرة شهيد الواجب الذي انقذ سيدة من الغرق
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كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، أسرة شهيد الواجب فارس مفتاح الجرارى الذى توفي أثناء إنقاذه لسيدة من الغرق بأحد شواطيء المحافظة؛ تقديرا وعرفانا لما قدمه الشهيد من مثل ونموذج يحتذى به في التضحية والفداء والشجاعة لإنقاذ حياة إنسان من الغرق. 

جاء ذلك بحضور العمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والعمدة سلامة الجرارى، والعمدة قاسم الجرارى، ووالد وشقيق وخال الشهيد. 

ووجه محافظ مطروح خالص  تعازيه للأسرة، مع الإشادة بالعمل البطولى والإنسانى لابن مطروح  والذى يعكس شهامة وأخلاق أهالى المحافظة، داعيا الله أن يتغمد  الشهيد بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

محافظ مطروح يكرم أسرة شهيد الواجب الذي انقذ سيدة من الغرق

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