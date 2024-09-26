محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة واستعراض آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 /2025، وذلك بحضور نائبه محمد موسي، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، مدير عام شئون مكتب المحافظ، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي بالديوان العام، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، مدير مديرية الطرق، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة .

حيث تم استعراض موقف عدد من المشروعات المستهدفة بالخطة الجديدة ذات النفع العام التي تساهم بدورها فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة، منها قطاع الرصف وتحسين البيئة ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات النظافة، واستكمال وإنشاء المواقف والاسواق النموذجية ، وتم مناقشة مشروعات رصف وتطوير الطرق لـ55 طريق بإجمالي أطوال 93 كم2 بنطاق المحافظة، وأعمال تطوير النقل الجماعي والمواصلات المحلية من خلال إقامة مواقف لسيارات الأجرة بمدن شبين وتلا ومنوف .

وفي قطاعي الادارة المحلية والدعم الفني وتحسين البيئة جاري توريد اّلات ومعدات النظافة العامة بإجمالي 7 سيارات شفط مياه، 4 قلابات وزن 20 طن، 3 قلابات وزن 50 طن، 2 كساحة للتدخل السريع ) بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تم الانتهاء من عمل المعاينات على قطع أراضي لإنشاء واستكمال إنشاء 3 أسواق بتلا وبركة السبع والشهداء ، وكذا إنشاء 19 محل تجاري بحي شرق، فيما تم استعراض ومناقشة استكمال تطوير كورنيش حي غرب شبين الكوم وتطوير 5 ميادين منوف وأشمون والشهداء وممشى سرس الليان.

ووجه محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة وتذليل كافة معوقات الأعمال لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المخطط تنفيذها والإلتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال، مشيراً إلى متابعته الميدانية على أرض الواقع لكافة المشروعات بمختلف القطاعات للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء.