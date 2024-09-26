ضبط 63 عبوة دواء بيطري منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزي أولاد صقر وكفرصقر، وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط ٦٣ عبوة لـ١٣ صنف دواء حيث تم المرور على ٣ مراكز بيع أدوية ما بين مراكز غير مرخصة وأدوية غير سليمة تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.