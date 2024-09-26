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الخميس 26 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات على مجزر القصير للتأكيد من توافر الاشتراطات الصحية وسير العمل

لجنة تتفقد مجزر القصير
لجنة تتفقد مجزر القصير
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قامت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير، بالتنسيق مع مكتب الصحة وإدارة الطب البيطرى، اليوم الخميس، بتفقد  مجزر القصير، وذلك للتأكيد على توافر الاشتراطات البيئية والصحية.

حيث قامت اللجنة بمعاينة أعمال الذبح عقب الإنتهاء من الفحص الطبي للماشية ووضع الاختام المصرح بها بعد الذبح مباشرة.
وكان رئيس مدينة القصير أكد على توفير المتطلبات من المياه ورفع المخلفات باستمرار والنظافة العامة داخل وخارج المجزر.

ويأتي هذا فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة الوقوف على الحالة العامة للمجازر بمدن المحافظة لتقديم خدمات افضل للمواطنين تعليمات اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير بالمتابعة المستمرة للمنشآت الخدمية بالمدينة

الاشتراطات البيئية والصحية الاشتراطات الصحية اللواء ايهاب رشاد الوحده المحلية لمدينة القصير