خلال أسبوع.. تحرير 419 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة خلال الأسبوع الجاري، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، أسفرت عن تحرير 419 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.

وأوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال حملاتها المكبرة التي شنتها خلال الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر الجاري من تحرير 419 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق، حيث تم ضبط 4500 كجم دقيق بلدي مهرب على أحد التريسكلات، وضبط 7000 عبوة عصير وسناكس منتهية الصلاحية قبل تداولها بالأسواق بمركز سنورس، و36 كجم بط فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي بأحد محلات بيع الدواجن الحية، كما تم ضبط 11.7 كجم لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد محال الجزارة، وضبط 320 علبة سجائر صيني بدون فواتير بأحد المخازن، و250 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية بمركز طامية معروضة لجمهور المستهلكين، و380 لتر زيت طعام مجهول المصدر، و400 قطعة سلع غذائية، و16 كجم جبن، و10 لتر كلور، و15كجم منظفات.

كما تم ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمي طبقا لتواريخ الإنتاج المدونة، حيث تم ضبط عدد 450 عبوة كيلوجز نودلز منتهية الصلاحية، و144 كيس سناكس منتهي الصلاحية، و24 كجم عسل أبيض مجهول المصدر بدون بيانات أو فواتير، و920 كيس عصير مجهول المصدر، وضبط سجائر تباع بأزيد من السعر الرسمي لها، و1760 كجم مخللات تظهر عليها علامات الفساد وتفوح منها رائحة كريهة معبأة داخل براميل غير مدون عليه أي بيانات وذلك بأحد مصانع المخللات غير المرخصة، وضبط 200 كيس لبن بودرة مدعم بالحديد منتهي الصلاحية، كما تم ضبط 470 قطعة سلع غذائية، و6 كيلو جرام زبدة منتهية الصلاحية، وكيلو جرام جيلي منتهي الصلاحية، و90 كيلو جرام من أسماك الماكريل المتحللة الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها بالأسواق.

وأضاف، أنه في مجال المخابز تم تحرير 280 محضراً ومخالفة متنوعة، منها 22 محضر نقص وزن، و44 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم وجود سجلات، ومحضر عدم وجود ميزان إضافة إلى 134 مخالفة أخرى متنوعة، وفي مجال الأسواق تم تحرير 100 محضراً متنوعاً، منها 66 محضر عدم إعلان عن أسعار، و5 محاضر بيع أزيد من السعر، و5 محاضر سلع منتهية الصلاحية، ومحضر بدون ترخيص، و3 محاضر لسلع مجهولة المصدر، كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

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