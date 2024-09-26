محتوى وثائقي عن حرب أكتوبر.. دَوِّن تطرح كتاب "وانتصرنا"

أعلنت دار دَوِّن للنشر والتوزيع عن قرب صدور كتاب "وانتصرنا.. وثائقي حرب أكتوبر المجيدة"، للكاتب والباحث أيمن عثمان، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصار 6 أكتوبر 1973، يضم أرشيف صحفي متنوع من كافة الصحف المصرية.

الكتاب وثائقي من واقع أرشيف الصحافة المصرية عن الفترة من 4 أكتوبر عام 1973 وحتى يوم 26 أكتوبر عام 1973. يحتوي الإصدار على الأرشيف الصحفي الثري الذي تم نشره في تلك الفترة والذي يكشف عن بطولات خالدة وأيام لا تنسى.

ومن المقرر طباعة الكتاب في حجم جريدة قديمة ويوفر مادة مهمة للباحثين وللأجيال الحالية. وقد تم تطوير فكرة الكتاب بمبادرة من إدارة النشر والتي عملت على التصور والإعداد والرؤية الخاصة بالكتاب.

كما وجهت دار دوِّن للنشر والتوزيع، الشكر للكاتب والباحث أيمن عثمان علي توفير تلك المادة الوثائقية الهامة والنادرة، وكذلك الفنان التشكيلي أحمد عاطف مجاهد على جهده الكبير في الإخراج الفني والتصميم الخاص بالكتاب كاملا.

من جانبه، قال الناشر أحمد مهنى إن المشروع انطلق كمبادرة شخصية منه قبل عامين، حيث وُلدت الفكرة بعد وفاة والده، وذلك بسبب شعوره بأن الأجيال التي شاركت في حرب أكتوبر بدأت تتلاشى. وأوضح أن جيله هو آخر من عاصر تلك الأجيال، وكان يهدف إلى نقل تلك الصورة للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن فريق النشر قام بتطوير الفكرة لتحويلها إلى عمل وثائقي على شكل كتاب، حيث عملوا على جمع المواد ودراستها لمدة عام ونصف، تلا ذلك فترة طويلة من العمل على التصور الفني مع أحمد عاطف مجاهد حتى اكتمل الكتاب. وعبّر مهنى عن أمله في أن يحقق الكتاب الأهداف المرجوة منه.