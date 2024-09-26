حمية: ضربة إسرائيلية تستهدف معبرًا حدوديًا بين لبنان وسوريا

قال علي حمية، وزير النقل اللبناني، اليوم الخميس، إن معبرًا حدوديًا بين لبنان وسوريا على الجانب السوري تعرض لضربة إسرائيلية، وذلك وفقًا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار على كل الجبهات، وتأكيد حق لبنان في الاستقرار والأمن.

وأكد أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تقوّض جهود التهدئة وستؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، معربًا عن تقديره للجهود "الفرنسية - الأمريكية" من أجل وضع نهاية لهذه الحرب القذرة.

وأوضح أنَّ الشعب اللبناني يرفض الحرب ويؤمن بالاستقرار، متابعًا: "جئنا لنؤكد حق لبنان في الأمان والسيادة والدفاع عنه".

وبشأن وقف إطلاق النار، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن فرنسا والولايات المتحدة تعملان على التوصل إلى وقف مؤقت لاطلاق النار لمدة 21 يومًا بين حزب الله اللبناني وإسرائيل لإتاحة الوقت لمفاوضات أوسع نطاقًا.