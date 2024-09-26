زراعة الشرقية تنفذ دورة تدريبية عن الطرق المختلفة لمكافحة القوارض

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل، كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم موجهاً بنشر الوعي بين المزارعين بأحدث التقنيات الزراعية وتقديم المشورة الفنية لهم حول إختيار المحاصيل المناسبة لظروف البيئة ومساعدتهم في الحصول على أفضل أنواع البذور والأسمدة لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

ومن جانبه، أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أنه فى إطار الاستعداد للحملة القومية لمكافحة القوارض عقب زراعة المحاصيل الصيفية قامت المديرية بتنفيذ ندوة تدريبية بالإدارة الزراعية بمركز منيا القمح لمهندسي ومديري جمعيات المركزعن الطرق المختلفة لمكافحة القوارض والإستعداد المالي والإداري والفني لتنفيذ الحملة على أكمل وجه للقضاء على أكبر عدد من القوارض بهدف الحفاظ على المحاصيل الزراعية بحضور المهندس أحمد مصطفى مدير عام إدارة منيا القمح والمهندس يوسف بهلول رئيس المركز الإقليمي بشرق الدلتا وخبير مكافحة القوارض بوزارة الزراعة والمهندس محمد السيد مدير المركز والمهندسة سلوى حسين بالمركز الإقليمي.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوة تم توجيه الحاضرين بضرورة الالتزام بالبرنامج المحدد وتنفيذ خطوات الخلط والتعبئة والتوزيع للطعوم السامة بالطرق الصحيحة طبقًا للتعليمات وذلك للتخلص من أكبر عدد من القوارض للحفاظ على الإنتاج الزراعي في الحقول والمخازن وبالتالي زيادة دخل المزارع.