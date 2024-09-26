عملية عسكرية للجيش السوداني في مواقع تمركز الدعم السريع بالخرطوم

بدأ الجيش السوداني عملية تحرير الخرطوم الكبرى من قوات الدعم السريع، بحسب ما ذكرت قناة "سودانية 24" في نبأ عاجل.

وبدأت القوات المسلحة السودانية عملية عسكرية شاملة في أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري.

وأفاد شهود ومصادر عسكرية، بإن الجيش السوداني شن قصفا مدفعيا وجويا في الخرطوم، اليوم الخميس، في أكبر عملية له لاستعادة الأراضي هناك منذ بداية الحرب المستمرة منذ 17 شهرا بينه وبين قوات الدعم السريع، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وأوضح شهود عيان إن قصفا عنيفا ومواجهات نشبت عندما حاولت قوات من الجيش عبور جسور فوق النيل تربط المدن الثلاث المتجاورة التي تشكل منطقة العاصمة الكبرى وهي الخرطوم وأم درمان وبحري.