ضبط 7 أطنان و500 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

شن قطاع تموين جنوب الشرقية، برئاسة عاطف عراقي حسن، وبالإشتراك مع إدارة تموين منيا القمح بقيادة المهندس طلعت رشدي مدير الإدارة، والمهندس رأفت عبد الصمد، رئيس الرقابة التجارية حملة مكبرة.

أسفرت عن ضبط 50 شيكارة شعرية زنة الشيكارة 10 كيلو جرام بإجمالي وزن 500 كجم شعرية (مكرونة) مجهولة المصدر بمحل بقالة وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 287332 جنح منيا القمح وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم تحرير محضر رقم 82731 جنح منيا القمح ضد صاحب مدشة لصنع العلف، وذلك لضبط 200 شيكارة ملح طعام بإجمالي 5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة المختصة بذلك، كما تم تحرير محضر رقم 28730 جنح منيا القمح ضد صاحب محل مخزن مخللات لضبط 10 براميل مخللات زنة البرميل الواحد 200 كجم بإجمالي وزن 2 طن مخللات مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر محضر رقم 28733 جنح منيا القمح صاحب محل بقالة لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع بالمحل، كما تم تحرير محضر رقم 28734 جنح منيا القمح ضد تاجر تموين لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد.

وكلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.