أزهر مطروح ينظم مهرجانا رياضيًا ضمن فعاليات «بداية»

نظمت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، مهرجانا رياضيا بمشاركة أكثر من 250 طالبا وطالبة، من معاهد إدارة مطروح التعليمية، لنبذ التعصب الرياضي، ونشر ثقافة التسامح بين الطلاب، ودعم للمشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري».

تضمن المهرجان الألعاب الترويحية، لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ومباراة لكرة القدم، وتنس الطاولة، وعروض استعراضية للعبة الكاراتيه، والجمباز، للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

وقال الشيخ عبد العظيم سالم، أن تنظيم المنطقة لذلك المهرجان، يأتي في إطار حرص المنطقة على تشجيع إقامة الأنشطة الطلابية، وتوفير بيئة محفزة للطلاب، للمساهمة في إعداد جيل من الشباب المتكامل الشخصية قادراً على خدمة مجتمعه ووطنه.

وأكد رئيس المنطقة دعمه الكامل لكافة الأنشطة والمسابقات الرياضية، لتطوير مهارات الطلاب البدنية والرياضية، لأكتشاف الموهبين، موجهاً الشكر والتقدير لإدارة التربية الرياضية، والعلاقات العامة بالمنطقة، لجهودهم المبذولة في تنظيم المهرجان وفعاليته المتميزة .

وأوضح محمد الساخي موجه التربية الرياضية، بإدارة مطروح التعليمية، إن المهرجان الرياضي يهدف إلى توطيد أواصر الصداقة وتبادل الخبرات بين طلاب المعاهد الأزهرية، واستثمار طاقتهم وأوقات فراغهم، وزيادة التقارب والتعارف بينهم، واكتشاف المواهب الرياضية والارتقاء بها، مشيدا بجهود كلا من معلمي التربية الرياضية الدكتور محمود بخاطرهم، وأبو بكر سعيد، في تنمية مهارات الطلاب البدنية والرياضية وظهورهم بالشكل المشرف في المهرجان.

أزهر مطروح ينظم مهرجانا رياضيا ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية»

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