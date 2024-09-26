ميقاتي: نرحب بالبيان الدولي بشأن الهدنة والأهم هو التطبيق والتزام إسرائيل بالقرار

قال رئيس تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إننا نرحب بالبيان الدولي بشأن الهدنة والأهم هو التطبيق والتزام إسرائيل بالقرار 1701، وذلك وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

ونفت رئاسة الوزراء اللبنانية، اليوم الخميس، توقيع نجيب ميقاتي على مقترح اتفاقية لوقف إطلاق النار بعد لقائه مسؤولين أمريكيين.

وفي سياق متصل، قال مسؤول أمريكي إنَّ الولايات المتحدة تعمل على إعداد بيان يدعو إلى وقف إطلاق النار في لبنان؛ في محاولة لتجنب حربٍ أوسع نطاقًا في المنطقة، وذكر المسؤول بحسب وكالة "رويترز"، أنَّ البيان من المرجح أن يصدر في وقت لاحق.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن باريس وواشنطن تعملان على التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يومًا بين حزب الله اللبناني وإسرائيل؛ لإتاحة الوقت لمفاوضات أوسع نطاقًا.

وأخبر "بارو" مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 عضوًا، أن الحل الدبلوماسي ممكن بالفعل، وأنه في الأيام الماضية عملوا مع شركائهم الأمريكيين على خطة مؤقتة لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوما للسماح بالمفاوضات، مضيفا أنَّ الخطة ستعلن قريبًا، قائلًا: "نعول على الطرفين لقبولها دون تأخير من أجل حماية السكان المدنيين والسماح ببدء المفاوضات الدبلوماسية".

وذكر بارو الذي سيتوجه إلى لبنان في الأيام المقبلة أنّ باريس عملت مع الأطراف في تحديد المعايير لحل دبلوماسي للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وأردف: "إنه مسار صعب ولكنه ممكن".

وجرى تبني القرار 1701 في أعقاب الحرب التي استمرت شهرًا بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006، وبموجبه جرى توسيع نطاق تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ما سمح لها بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء أجزاء من الجنوب خالية من الأسلحة أو المسلحين، باستثناء ما هو تابع للدولة اللبنانية.

ويعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، المتخذ بالإجماع في 11 أغسطس 2006، كان الهدف من القرار هو حل النزاع اللبناني الإسرائيلي.

ووافقت الحكومة اللبنانية بالإجماع على القرار في 12 أغسطس 2006. وفي ذات اليوم صرَّح قائد حزب الله حسن نصر الله أن قواته سوف تحترم وقف إطلاق النار، كما صرَّح أنه فور إيقاف إسرائيل لعملياتها الهجومية، سوف يوقف حزب الله هجماته الصاروخية على إسرائيل في 13 أغسطس، وصوَّتت الحكومة الإسرائيلية لصالح القرار بأغلبية 24 مع القرار مقابل 0 ضده، مع امتناع وزير واحد عن التصويت.

وتم وقف إطلاق النار في يوم الإثنين 14 أغسطس 2006 الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي.