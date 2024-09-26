محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمستشفى السنطة الجديد

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بدعم القطاع الصحي، في إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية، مؤكداً أن الغربية تشهد تطوير العديد من المستشفيات بالمراكز والتي تقدم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، فضلا عن إنشاء المستشفيات الجديدة لتخدم أكبر عدد من المواطنين، مشيرا الى تقديم كل الدعم لسرعة الانتهاء منها والتي تعد نقلة نوعية في المجال الصحي بالمحافظة.

وجاء ذلك خلال متابعة استمرار الأعمال الجارية بمستشفى السنطة الجديد والتي يتم إنشاؤها على مساحة 4800 م2 بإجمالي تكلفة 462 مليون جنيه، لتستوعب 190 سريرا و 23 حضانة إلى جانب 5 غرف عمليات رئيسية، 1 قيصرية، 2 ولادة طبيعة، 2 عنبر عناية مركزة سعة 15 سريرا، قسم الغسيل الكلوي العيادات الخارجية وقسم الطوارئ.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه جارٍ العمل حاليًا على قدم وساق للانتهاء من العديد من المشروعات الطبية المهمة، وأبرزها المستشفى الجديد بالسنطة والتى يتم تشييدها على أحدث النظم العلاجية والتصميمات الخاصة بالمستشفيات الحديثة، بالإضافة إلى توفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية لتصبح أحد الصروح الطبية الضخمة بمحافظة الغربية.