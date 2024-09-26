محافظ مطروح يتفقد سير العمل بمجمع المخابز الآلي|صور

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، خلال جولة مفاجئة مجمع المخابز الآلي التابع للمحافظة بحي الشروق بالكيلو 7، للوقوف مدى كفاءة التشغيل وجودة المنتج من الخبز ومدى رضا المواطنين.

حيث تفقد محافظ مطروح خط الإنتاج بداية من مرحلة العجن وتقطيع العجينة ووزنها مع الالتزام بالأوزان المقررة قبل وبعد الخبز، مرورًا بسير التسخين والذي يعمل بالغاز الطبيعي مع متابعة مدى كفاءة التشغيل مقارنة بالسولار، موجهًا بالتنسيق بين مدير المخبز والمكتب الفني الهندسي وشركة الغاز في ضبط معدل ضخ شبكة الغاز بالخط بما يعمل على مزيد من جودة الخبز والحفاظ على جودته، كما اطمأن من المواطنين على جودة المنتج.

محافظ مطروح يتفقد سير العمل بمجمع المخابز الآلى

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