غارات جوية إسرائيلية عنيفة تستهدف مرتفعات جبل الريحان جنوبي لبنان

شنت إسرائيل غارات جوية إسرائيلية عنيفة، اليوم الخميس، تستهدف مرتفعات جبل الريحان جنوبي لبنان، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"

في سياق متصل، قال رئيس بلدية بلدة يونين اللبنانية علي قصاص، إن 23 سوريًا على الأقل معظمهم من النساء والأطفال استشهدوا في غارة إسرائيلية على مبنى من ثلاثة طوابق في البلدة في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

وأضاف قصاص لـ"رويترز"، أن ثمانية أشخاص أصيبوا جراء الغارة الإسرائيلية.

من جانبه أعلن جيش الاحتلال أن غارات جوية شنها الليلة الماضية ضربت نحو 75 هدفًا لحزب الله في سهل البقاع وجنوب لبنان بما في ذلك منشآت تخزين أسلحة وقاذفات جاهزة للإطلاق، على حد قولهم.