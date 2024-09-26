أجواء معتدلة في أولى أيام فصل الخريف بالإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية في أولى أيام فصل الخريف انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة درجتين وثلاث درجات؛ حيث سجل اليوم طقس الإسكندرية، 26 درجة مئوية وسرعة رياح 16 كم/ساعة، مع نسبة رطوبة عالية نسبيًا 59 %.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سيطرة الأجواء المعتدلة خلال الساعات الاول من صباح اليوم واستمرارها طوال الليل.

كما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الراية الخضراء في شواطئ القطاع الشرقي ورفع الراية الصفراء في شواطئ القطاع الغربي، وأكدت على الانتباه الجيد لتعليمات المنقذين.

والتحذير من عدم دفع الإكرامية ولو فرض عليك العامل إكرامية لابد من التواصل معهم، عدم إلقاء اكياس الحلويات والعصاير أو أي مخلفات فى البحر أو علي الرملة، الانتباه إلى عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حافظاً معانا علي الآداب العامة للطريق.

استخدام دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا لو العامل طلب مقابل ابلغه بمعرفتك السابقة بأنها مجاناً و لو اجبرك تواصل مع الإدارة.