ندوات علمية متخصصة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته 24

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من الندوات العلمية المتخصصة تحت عنوان "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية"، وذلك في الفترة من 3 وحتى 6 أكتوبر المقبل، ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، يأتي ذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

ندوات علمية

وتقدم الندوات العلمية بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الثقافية برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، وتناقش عدة موضوعات أهمها: "توظيف العادات والتقاليد والمعتقدات في فرق الفنون الشعبية"، "توظيف فنون القول والموسيقى في فرق الفنون الشعبية"، وكذا "توظيف فنون الحركة في فرق الرقص الشعبي".

وينظم مهرجان "الإسماعيلية الدولي الفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين" بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة والعلاقات الثقافية الخارجية، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

مشاركة أكثر من 20 فرقة مصرية وأجنبية

وتقام فعاليات المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويتولى إداراته الفنان ماهر كمال، وتنفذ الفعاليات الفنية من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن.

وتنطلق فعاليات المهرجان في الأول من أكتوبر بديفيليه فني من أمام مبنى المحافظة القديم، بمشاركة أكثر من 20 فرقة مصرية وأجنبية، ويشهد حفل الافتتاح المقام في اليوم التالي، تكريم عدد من الشخصيات التي أثرت الحركة الفنية والثقافية.

وتقدم العروض الفنية على عدد من مسارح المحافظة، خلال فترة إقامة الندوات، كما يشهد المهرجان تنظيم معرض للحرف البيئية، وتختتم فعالياته على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية يوم 7 أكتوبر بعرض فني يجمع الفرق المشاركة.