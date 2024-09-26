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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط وإعدام 108 كجم أغذية فاسدة وتحرير 26 محضر مخالفات مخابز بالمنوفية

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على إحكام الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات حملة تفتيشية مكبرة برئاسة صفوت معوض رئيس المركز بالتنسيق  مع الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة ومديريات الطب البيطري والتموين والصحة وحماية المستهلك وإدارة البيئة وقسم الرخص والإشغالات بالمركز على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت الغذائية بكفر داوود، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأطعمة المقدمة للمواطنين ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية أسفرت عن ضبط وإعدام 108 كجم أغذية منتهية الصلاحية  غير صالحة للاستهلاك الادمي، و تحرير 26 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة باستمرار بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيقاً للصالح العام.

اغذية منتهية الصلاحية الاشتراطات الصحية الإشغالات الطب البيطري اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية