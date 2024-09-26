باحث سياسي: إسرائيل تريد تحويل لبنان إلى غزة جديدة|فيديو

قال أحمد الياسري، رئيس المركز الأسترالي، إن قرار مجلس الأمن والتعديلات الأمريكية التي أصدرت خلال الساعات الماضية كانت بشأن التدخل بإجراء تعديلات متعلقة بإبعاد حزب الله عن منطقة الليطاني بجنوب لبنان، فضلًا عن حصول اليونيفيل على تقنيات الطائرات المسيرة المراقبة.

وأضاف «الياسري» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جبهة لبنان ليست جبهة اسناد، ولكن لبنان دخلت الحرب بشكل بمباشر، إلى جانب أن حجم الاستهدافات الإسرائيلية واسعة وتُحقق على مستوى المواجهة النوعية مع حزب الله أهداف كبيرة، موضحًا أن قواعد الاشتباك بين الطرفين اختلفت منذ 2006 و 2024، وإسرائيل تسعى لتحويل لبنان إلى غزة جديدة.

وتابع: «إسرائيل تسابق الزمن لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف المستقبلية التي تفرض قواعد اشتباك ومعادلات جديدة، وهذه المعادلات لا تفرضها المبادرات الأممية ولكن يفرضها الواقع من خلال امكانية حزب الله على الردع الميداني وامكانية الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة أو الدول العربية للضغط على رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو».