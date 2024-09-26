التشكيلي عادل بيومى: جمعت بين التجريدية والتعبيرية فى العمل الفنى المشارك بمعرض "شكل حلمك"

أعرب الفنان التشكيلى عادل بيومى، حاصل على منحة تفرغ وزارة الثقافة المصرية للسنة الرابعة، عن سعادته بمشاركته بمنحوتة فى المعرض السنوي للحاصلين على منح التفرغ للعام 2024 /2025.

وقال الفنان التشكيلى فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن المعرض السنوى هذا العام جاء بعنوان “شكل حلمك”، وهناك أحلام فردية وأحلام جماعية ، المنحوتة تعبر عن حلم جماعي، وهى عبارة عن تكوين بأسلوبي والذى يجمع بين المدرسة التجريدية والمدرسة التعبيرية، و تحتوى على مجموعة عناصر فى اسفل التكوين رمز للكرة الأرضية مكتوب عليها «مصر» بالحروف الهيروغليفية، حيث مصر الحضارة والأصالة والتاريخ.

وأضاف: "ويعلو الكرة الأرضية مجموعة من الوجوه لأشخاص فى نظرة مستقبلية مندمجة مع طائر عبارة عن حمامة فى وضع انطلاقة لتعيد امجاد مصر التاريخية، بالرغم من أن الحمامة رمز السلام الا أنها تحمل جناحين شامخين محلقين لأعلى يعبران عن القوة وكانهما درعان، ملخص العمل يدعو للسلام والمحبة رغم أننا قادرون نمتلك القوة وندعو للسلام والمحبة، ياكل العالم نداء من ارض المحروسة من ارض العزة والكرامة ارض الكنانه دعوة للتاخى والتسامح والسلام والمحبة".

وعن المعرض السنوى الجماعي ، أكد ان لديه ايمان مطلق فى مقولة مستمدة من تاريخ الفن ، تقاس حضارة الشعوب بمدى تقدم وازدهار الفن التشكيلي.

وكان قد افتتح المعرض السنوى للحاصلين على منحة التفرغ فى مجال الفنون لعام 2024-2025 تحت عنوان "شكل حلمك"، كلا من الدكتور اسامة طلعت امين عام المجلس الاعلي للثقافة، والدكتور ليد قانوس رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتوراشرف رضا، عضو لجنة الفنون التشكيلية بالتفرغ، مساء الثلاثاء 24 سبتمبر بقاعة ادم حنين بمركز الهناجر، ويستمر حتى 27 سبتمبر 2024.