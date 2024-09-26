محافظ المنوفية يتابع مستجدات الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الخميس، اجتماعاً لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز الملف وتحقيق المستهدف منه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وجاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والمستشار عصام النديم المستشار القانوني للمحافظة، ومديري إدارات أملاك الدولة والمجالس بالديوان العام.

واستعرض محافظ المنوفية الموقف الحالي وجهود الوحدات المحلية في الدفع بمنظومة التقنين على أراضي أملاك الدولة ومناقشة الطلبات المستوفاة للشروط والضوابط، والطلبات غير الصالحة للتقنين، وتذليل المعوقات التي يمكن من شأنها إنجاز الأعمال بالملف وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود المحافظة على إنهاء الملفات بشكل كامل حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.

وخلال الاجتماع وجه محافظ المنوفية بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة وعضو من إدارة الأملاك بالتواجد بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ولمدة ثلاثة أيام لسرعة إنجاز الملفات الغير صالحة للتقنين ، كما وجه بضرورة التنسيق التام وإعداد إستعجالات لجميع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، وكذا عمل إنذارات بأسماء الحالات المستوفاة الشروط والضوابط ولم يتم استكمال إجراءات السداد بمراكز السادات وأشمون والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

هذا وشدد محافظ المنوفية علي استمرار تكثيف العمل على مدار الساعة والمتابعات الميدانية لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملف، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.