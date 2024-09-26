غدًا.. ضعف المياه عن مركز ومدينة ناصر والميمون لإجراء الصيانة ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، أنه نظرًا للقيام بأعمال صيانة بمحطة مياه أشمنت الجديدة، ما يستلزم تخفيف الضغوط وبالتالي ضعف المياه عن (مركز ومدينة ناصر وقرية الميمون بالواسطى)، وذلك اعتبارًا من الساعة 4 عصر غد الجمعة 27 سبتمبر وحتى 11 مساء السبت 28 الشهر الجاري.

وتقدمت الشركة خلال بيان لها باعتذارها عن ضعف الخدمة خلال الفترة المذكورة للقيام بأعمال الصيانة الدورية لضمان انتظام تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهةً عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي هاتف أرضي على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.