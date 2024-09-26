طلب تحريات المباحث حول العثور على جثة شاب بالمطرية

تباشر نيابة المطرية التحقيق في العثور علي جثة شاب به اصابة طعنية من سلاح أبيض بالصدر وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وإعداد تقرير مفصل باسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات كما أمرت بسرعة ضبط الجاني.

وكان قسم شرطة المطرية قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة لشاب به طعنة بالصدر، وملقى في أحد شوارع المنطقة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ويستمع رجال المباحث الي اقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.