ads
الخميس 26 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

طلب تحريات المباحث حول العثور على جثة شاب بالمطرية

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباشر نيابة المطرية التحقيق في العثور علي جثة شاب به اصابة طعنية من سلاح أبيض بالصدر وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وإعداد تقرير مفصل باسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات كما أمرت بسرعة ضبط الجاني.

وكان قسم شرطة المطرية قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة لشاب به طعنة بالصدر، وملقى في أحد شوارع المنطقة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ويستمع رجال المباحث الي اقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.

المطرية تحريات المباحث جثة شاب طعنية سلاح ابيض المباحث الجنائية