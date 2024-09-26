محافظ مطروح يتفقد عددًا من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية.. صور

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، عددا من المدارس بمدينة مرسى مطروح؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية وعدم وجود أى معوقات، يرافقه عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس طارق عبدالله مدير عام فرع الأبنية التعليمية بمطروح، ومجدى المنشاوى مدير إدارة مرسى مطروح التعليمية.



حيث تفقد المحافظ مدرسة مصطفى أمين هيبة الإعدادية بنين، ومدرسة السادات الابتدائية والمدرسة الثانوية الفنية الفندقية؛ وذلك بالكيلو 7 بمدينة مرسي مطروح.

ووجه التهنئة لجميع الطلاب والطالبات والعاملين بقطاع التعليم ببدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً على أن التعليم هو أولى خطوة في بناء الإنسان بل والوطن مع خلق جيل متعلم وواعٍ ومستنير قادر على بناء المستقبل.

وحرص محافظ مطروح على حضور الطابور الصباحي بمدرسة مصطفى أمين هيبه الإعدادية، بما تضمنه من إذاعة مدرسية والنشيد الوطنى، موجها بأهمية تنوع أخبار الإذاعة بين أخبار مصر وأخبار المحافظة، مع حث الطلاب على زيادة المعرفة والتفوق الدراسي، كما تابع خلال الجولة مستوى الطلاب وشرح المدرسين ومدى الاستيعاب، كما قام بتوزيع هدايا أدوات مدرسية على عدد من طلاب فصول مرحلة رياض الأطفال بمدرسة السادات الابتدائية.

كما تفقد شعيب مدرسة الثانوية الفنية الفندقية ومتابعة ورش التدريب للطلاب ومدى اكتساب خبرات عملية تساعدهم على مواكبة سوق العمل.



يذكر أن مدارس محافظة مطروح تستقبل هذا العام 187 ألفا و945 طالبًا بعدد 891 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، ويدخل هذا العام 17 مدرسة إنشاء جديد، وتوسعة بإجمالى 255 بتكلفة إجمالية نحو 180 مليون جنيه، والانتهاء من إجراء صيانة عاجلة وشاملة لعدد 28 مدرسة بمدن المحافظة وقراه والعمل على تقليل الكثافات بالفصول لإتاحة الخدمة التعليمية اللائقة لابنائنا الطلاب.



ووجه محافظ مطروح لمديرية التربية والتعليم، بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من حسن سير العملية التعليمية وانضباط جميع المدارس بمدن ومراكز المحافظة والتزام القائمين بالعملية التعليمية بالقرارات والتعليمات الوزارية فى هذا الشأن، مع متابعة رؤساء المدن والمراكز لمحيط المدارس ورفع أى إشغالات وتكثيف حملات النظافة للحفاظ على الشكل الحضاري، وتوفير أجواء لائقة داخل وخارج المدارس.

محافظ مطروح يتفقد عددا من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية

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