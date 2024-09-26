ads
الخميس 26 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابين في حادث بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول إصابة 12 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 12 شخصا جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الحالة الصحية أكتوبر حادث بأكتوبر سيارة ميكروباص النيابة النيابة العامة