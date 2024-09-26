الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابين في حادث بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول إصابة 12 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 12 شخصا جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.