محافظ أسوان يطلق احتفالات يوم السياحة العالمي بعروض نهرية وجوية لأول مرة.. صور

شهدت مدينة أسوان في إطار فعاليات احتفال المحافظة بيوم السياحة العالمي عروضا جوية ونهرية وألعابا مائية ، بالإضافة إلى معرض للفنون والحرف البيئية التراثية، وأطلق اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بدء الفعاليات من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل، والتى تضمنت مرورا جويا لطائرات سلاح القوات الجوية المصرية والتى تم تنفيذها لأول مرة فى مستوى منخفض على مجرى نهر النيل، وذلك وسط حضور من الأفواج السياحية والمواطنين ، مع إطلاق صافرات الإحتفالية للبواخر والفنادق العائمة المتراكية على صفحة النهر الخالد .

فيما شهد الدكتور إسماعيل كمال يرافقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والقيادات التنفيذية والعسكرية عروضا لمراكب الكياك التابعة لمديرية الشباب والرياضة وسط تفاعل من المشاهدين لهذه العروض المتميزة التى لاقت إعجابهم .

برنامج حافل ومتميز لاحتفال عروس المشاتي بيوم السياحة العالمي يستمر على مدار 4 أيام

من جانبه أوضح محافظ أسوان بأنه تم إعداد برنامج حافل ومتميز لإحتفال عروس المشاتى بيوم السياحة العالمى يستمر على مدار 4 أيام ، ويتضمن عروضا للطيران الجوى ، وإفتتاح مشروع الهوية البصرية، ومسيرة للمراكب الشراعية ، وأخرى للدراجات، وثالثة لوضع أعلام الدول على قبة جبل أبو الهوا، فضلاً عن موكب الحناطير من حديقة مدكور أبو العز ، ومشاهدة للألعاب النارية .

رسالة طمأنة للأفواج السياحية من مختلف جنسيات العالم لزيارة أسوان

مؤكداً على أن هذه الفعاليات تعتبر بداية قوية لإستقبال موسم شتوى وسياحى جيد فى ظل الأجواء الممتعة والطقس المتميز للؤلؤة النيل الساحرة التى تنعم بالأمن والأمان والاستقرار داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونبعث برسالة طمأنة للأفواج السياحية من مختلف جنسيات العالم بزيارة أسوان خلال هذا الموسم السياحى للإستمتاع بالمقومات الفريدة التى تمتلكها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

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