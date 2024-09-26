السوبر الأفريقي.. وسام أبو علي: أتمنى دخول التاريخ بالتتويج مع الأهلي بلقب

أكد وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك يوم الجمعة لن تكون سهلة مطلقًا، وأنه يتمنى التتويج بالبطولة وإسعاد الجماهير التي ستؤازر اللاعبين في استاد المملكة أرينا بمدينة الرياض.

وقال وسام أبو علي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: “مواجهة الزمالك ستكون مباراة صعبة، ومن أكبر المواجهات التي سأخوضها في مسيرتي الكروية حتى الآن، والمواجهة مهمة جدا لي ولجميع زملائي في الفريق، وأتمنى حصد اللقب”.

وأضاف: “بطولة كأس السوبر الإفريقي من مباراة واحدة، ولذلك المواجهة لن تكون سهلة، وبالتأكيد المنافس سيلعب بكامل قوته، ولكن ثقتي كبيرة في لاعبي الأهلي لتقديم أفضل أداء داخل الملعب من أجل تحقيق المكسب”.

وتابع: “في المواجهات السابقة أمام الزمالك لم أكن جاهزًا بسبب الإصابة، وأتمنى أن أقدم مستوى جيدًا في المواجهة القادمة، ولا أفكر سوى في تحقيق الانتصار والفوز باللقب”.

وأشار وسام أبو علي إلى أن مواجهة الأهلي والزمالك تاريخية وأسعى لدخول التاريخ، لذلك أتمنى تقديم مستوى مختلفًا في تلك المباراة وهي فرصة جيدة بالنسبة لي شخصيًّا للظهور والتألق، وسأبذل قصارى جهدي خلال المباراة.

وقال مهاجم الأهلي: “إن كل مباراة لها ظروف خاصة، وبالتأكيد محمد مجدي أفشة تحدث معي كثيرًا عن أجواء نهائي إفريقيا 2020 لكن الأجواء في السوبر الإفريقي ستكون مختلفة تمامًا، وأتمنى دخول التاريخ بالفوز على الزمالك وأن أشارك لأول مرة أساسيًّا في لقاء الديربي”.

وأردف: “حلم كل لاعب كرة قدم قيادة فريقه لتحقيق اللقب، كنت ألعب في فرق لم تكن تنافس على الألقاب، ولكن في الأهلي الأمر مختلف، نخوض مواجهات مستمرة في نهائيات البطولات، وهو أمر يُسعدني من أجل تحقيق البطولات”.

وأتم: “أتمنى حضور الجماهير بكثافة ودعم اللاعبين من أجل تحقيق الفوز، وإن شاء الله سيكون المكسب لنا”.