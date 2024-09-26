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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يتفقد مركز شباب نزلة ترجم في أطفيح|صور

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة  خلال جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة أطفيح، مشروع تطوير مركز شباب نزلة ترجم المقام علي مساحة 1500 م2 ويضم مبنى إداري وملعب خماسي وأنشطة رياضية. 

وأكد محافظ الجيزة على أهمية ودور مراكز الشباب كمتنفس رياضي وما تقدمه من خدمات تلبي احتياجات أبنائنا من الشباب للمساهمة في تنمية ورفع قدراتهم وزيادة الوعي لديهم.

وثمن محافظ الجيزة جهود الدولة في التوسع في إنشاء مراكز الشباب وتطويرها، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه بالشباب والعمل على رفع قدراتهم البدنية والثقافية والرياضية.

 وشهد محافظ الجيزة خلال جولته داخل مركز شباب نزلة ترجم عددًا من العروض الرياضية التي قدمها مجموعة من الطلائع، مشيدًا بالمستوى الرياضي للمشاركين.

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