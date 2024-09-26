ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن، بينما غادر 8 سفن، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29321 طن تشمل: 16288 طن يوريا و4154 طن رمل و3268 طن ملح و2810 طن مولاس و2801 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52306 طن تشمل : 3770 طن حديد و 13000 طن سكر و 9200 طن فول و 2160 طن خردة و 12629 طن قمح و 5307 طن ذرة و 6240 طن بضائع متنوعة .

وأيضًا بلغت حركة الصادر من الحاويات 1800 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 300 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4350 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 111209 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 209872 طنًا .

كما غادر 4 قطار بحمولة إجمالية 5000 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و القليوبية، و1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5213 حركة.

ومن جانبه، أكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس الادارة على تمام جاهزية كافه مرافق الميناء خاصة رصيف الرورو لاستقبال السفن الخاصة بخط النقل البحري المنتظر تشغيله طبقا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل نظرًا للأهمية القومية التي يتمتع بها المشروع والذي يعد بوابة لنقل البضائع المصرية خاصة الحاصلات الزراعية المصرية إلى إيطاليا ومعظم دول أوروبا؛ ما يسهم في زيادة حركة الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم.