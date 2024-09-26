شحاتة أبو كف في الشقة.. حكاية خناقة الأجانب بالدقي والسبب رقم 101

على طريقة فيلم غريب في بيتي والذي جسد بطولته الفنان الراحل نور الشريف في دور شحاتة أبو كف، والسندريلا سعاد حسني، حدثت واقعة مشابهة داخل شقة بالعقار رقم 101 بمنطق الدقي محافظة الجيزة، ملك لبرلماني، حيث اشترى رجل أعمال يحمل جنسية دولة السودان الشقة من مالكها بقيمة 13 مليون جنيه، وعند ذهابه لاستلام الشقة فوجئ بوجود سيدة تحمل الجنسية المصرية، وأخرى أجنبية أفادت باستئجارها الشقة من سيدة لمدة 25 سنة مقابل 21 مليون جنيه.

خناقة أمام العقار 101

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة بين سوداني وسيدة تحمل الجنسية المصرية وجنسية أجنبية أمام العقار رقم 101 بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين المقابل مع رجل أعمال يحمل جنسية دولة السودان، 56 عامًا، وكذا التقابل مع سيدة مزدوجة الجنسية تحمل الجنسية المصرية وأخرى أجنبية، حيث أفاد الطرف الأول قد اشترى الشقة ملك برلماني، بينما الطرف الثاني أفاد باستئجار الشقة ذاتها لفترة طويلة.

شراء أم استئجار؟

وفقا لرجل الأعمال السوداني، اشترى الشقة من سيدة تدعى "نيفين ح"، بموجب توكيل بيع رسمي بقيمة 13 مليون جنيه، "نيفين" كانت قد اشترت الشقة سابقا من مالكها الأصلي عضو مجلس نواب بمبلغ مليون ونصف جنيه.

أما السيدة مزدوجة الجنسية، فقد قدمت رواية مختلفة تمامًا، وفقًا لأقوالها، استأجرت الشقة لمدة 25 سنة من البرلماني مالك الشقة مقابل 21 مليون جنيه، ودفعت جزءًا من المبلغ بقيمة 12 مليون جنيه في 7 يناير الماضي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي طلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات.