الليلة.. مرموش يستضيف فيكتوريا بلزن مع آينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي

يستعد فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، لمواجهة نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الأوروبي.

ويستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت بقيادة نجمه عمر مرموش، اليوم الخميس، نظيره فيكتوريا بلزن على ملعب دوتش بانك بارك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع، أن يبدأ مرموش أساسيًا في تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام فيكتوريا بلزن، ليواصل حجز مكانه الأساسي تحت قيادة المدرب دينو توبمولر.

عمر مرموش هداف آينتراخت فرانكفورت

ويتألق مرموش خلال الموسم الجاري 2024-2025، مع آينتراخت فرانكفورت، حيث سجل 4 أهداف خلال مشاركته في 4 مباريات في الدوري الألماني، كما قدم تمريرة حاسمة.

ويسعى عمر مرموش الليلة لمواصلة التألق وزيارة شباك فيكتوريا بلزن في افتتاح مشوار آينتراخت فرانكفورت في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

ويحتل فريق آينتراخت فرانكفورت المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونخ متصدرا الترتيب.