البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بصورة جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الخميس، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.44%، ليصل إلى مستوى 31,388.49 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.98%، وصولًا إلى مستوى 3,080.36 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.62%، وصولًا إلى 7,466.69 نقطة.

وارتفع أيضا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.72%، ليصل إلى مستوى 10,639.29 نقطة، وكذا مؤشر EGX ESG بنسبة 1.25% وصولًا لمستوى 6,314.45 نقطة.

كما ارتفع أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.48%، ليصل إلى مستوى 38,656.97 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.43%، مسجلًا 13,605.97 نقطة.