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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

23 شهيدًا سوريًّا و8 جرحى حصيلة مجزرة بلدية يونين اللبنانية

البوابة نيوز
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أكد رئيس بلدية يونين اللبنانية على قصاص أنه تم انتشال 23 شهيدا من التابعية السورية، وثمانية جرحى من بينهم 4 لبنانيين إصابتهم طفيفة.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام أن فرق الإغاثة التابعة لبلدية يونين، بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية، الدفاع المدني، شعبة يونين، والصليب الأحمر، استكملت أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض في المبنى الذي استهدفه العدوان الإسرائيلى مساء أمس في بلدة يونين، على الطريق الدولية، المستأجر من عمال سوريين بالقرب من محطة محروقات.
وتابع: "كما تمكنت الفرق من إزالة الركام الذي خلفته الغارات السابقة من الطرقات".

ونوه بـ"وعي الأهالي والتزامهم بالتعليمات وتقديمهم العون، ونتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم، لا سيما الأهالي الكرام أصحاب الآليات الذين ساعدوا في عمليات رفع الأنقاض".

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