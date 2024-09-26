تجديد حبس مالك سنتر تعليمي في التحرش بطالبة بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس مالك سنتر تعليمي 15 يوما علي ذمة التحقيقات في التحرش بطالبة عن طريق خلع جلبابه أمامها حال تواجدها داخل السنتر لتلقي أحد الدروس .

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المتهم حيث أنكر التحرش بالفتاة بالفعل أو اللفظ قائلا هيا فهمتني غلط وبسؤاله خلع جلبابه أجاب: أنا كنت بعدل هدومي الداخلية، ومتعرضتش ليها ولم أقصد التحرش بها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من طالبة اتهمت مدير السنتر التعليمي، بأنه استغل وجودها داخل السنتر لتلقي أحد الدروس التعليمية، وتحرش بها وخدش حياءها بحركات وإيحاءات غير أخلاقية، مضيفة أنه حاول خلع جلبابه أمامها.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض علي المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .