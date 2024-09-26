تأجيل معارضة الباحث إسلام بحيرى في شيكات بدون رصيد لـ17 أكتوبر

أجلت محكمة جنح مصر القديمة، بمحكمة جنوب القاهرة، نظر معارضة الباحث إسلام بحيرى علي حبسه ٣ سنوات، في اتهامه بشيكات بدون رصيد، إلى جلسة ١٧ أكتوبر.

وكانت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، قد أيدت الحكم الصادر بالحبس 3 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه، ضد إسلام بحيري، الباحث والداعية الإسلامي بتهمة «شيكات بدون رصيد».

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على إسلام بحيرى لتنفيذ أحكام قضائية فى ٦ قضايا شيكات بدون رصيد، وتم القبض على الباحث ومقدم البرامج الدينية بالقاهرة، وتم ترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ الأحكام حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة فى الأحكام.