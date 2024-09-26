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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل معارضة الباحث إسلام بحيرى في شيكات بدون رصيد لـ17 أكتوبر

اسلام بحيري
اسلام بحيري
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أجلت محكمة جنح مصر القديمة، بمحكمة جنوب القاهرة، نظر معارضة  الباحث إسلام بحيرى علي حبسه ٣ سنوات، في اتهامه بشيكات بدون رصيد، إلى جلسة ١٧ أكتوبر.

وكانت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، قد أيدت الحكم الصادر بالحبس 3 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه، ضد إسلام بحيري، الباحث والداعية الإسلامي بتهمة «شيكات بدون رصيد».

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على إسلام بحيرى لتنفيذ أحكام قضائية فى ٦ قضايا شيكات بدون رصيد، وتم القبض على الباحث ومقدم البرامج الدينية بالقاهرة، وتم ترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ الأحكام حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة فى الأحكام.

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