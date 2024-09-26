تقرير يكشف تصريحات بوتين المثيرة للجدل من جديد|فيديو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا تليفزيونيا بعنوان «كأن يده على الزر النووي.. تصريحات بوتين تثير الجدل من جديد».

وأفاد التقرير: ««كأن يده على الزر النووي» هذا ما تحوي به تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال إن بلاده يمكنها استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت لهجوم من أي دولة».

وأضاف: «بوتين في مستهل اجتماع لمجلس الأمن الروسي حضره كبار المسؤولين حذر من أي هجوم تقليدي على روسيا مدعوم من قوى نووية يعتبر هجوما مشتركا، وفي هذا الاجتماع قدمت عدة مقترحات لتغيير العقيدة النووية الروسية، وحدد بوتين شروط روسيا للانتقال إلى استخدام الأسلحة النووية بوضوح وهذه الخطوة سوف تدرسها موسكو وفقًا لتصريحات الرئيس الروسي حال اكتشافها بدء إطلاق ضخم لصواريخ أو طائرات مسيرة ضدها».

وتابع التقرير: «وخلال الأسابيع الماضية ومع تصاعد الحديث في أروقة الدول الغربية عن السماح لأوكرانيا باستخدام العمق الروسي عبر استخدام صواريخ طويلة المدى كثرت التهديدات الروسية وكثر تلويح موسكو بالسلاح النووي»