«المؤتمر»: التجربة المصرية في العمل الأهلي فريدة ويحتذى بها

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أصبح ذراع تنموي للدولة المصرية، ذراع يهدف فى المقام الأول لتوحيد الجهود المبذولة، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التي تستهدف الفئات البسيطة، ونجح التحالف بصورة كبيرة في تحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.

وأكد نائب رئيس الحزب ،في بيان له اليوم أن التحالف الوطنى أصبح ركيزة أساسية ومحورية في دعم جهود تنمية المجتمع المصري، ونجح في أن يصبح تجربة مصرية فريدة في العمل الأهلي يُحتذى بها ويمكن نقلها للدول الإفريقية والنامية للاستفادة منه، وأصبح آلية عمل واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها الدولة المصرية فى شهر سبتمبر عام 2021 والتي تعمل على فى المقام الأول على تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطن المصرى.

وأشار غنيم، إلى أن التحالف الوطنى يستهدف تحسين مستوى المعيشة في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال العمل بشكل أكثر تنسيقا بين المؤسسات اتساقا مع الجهود المبذولة من الدولة المصرية، لتنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، ونجح في تشكيل قاعدة بيانات ضخمة قادرة على وصول الدعم لكل المستحقين وأن يصل للفئات الأولى بالرعاية.