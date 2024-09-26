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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله ممكن

رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
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أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، عن أمله في إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار قريبا لإنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله، والذي هز بلاده وأثار مخاوف من حدوث غزو بري، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ودعت الولايات المتحدة وفرنسا إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بينما أعربا أيضا عن دعمهما لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد مناقشات مكثفة في الأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء.

ورحب ميقاتي بالدعوة إلى هدنة، لكنه قال إن مفتاح تنفيذها هو ما إذا كانت إسرائيل، التي تحشد قواتها بالقرب من لبنان، ملتزمة بتنفيذ القرارات الدولية.

وردا على سؤال عما إذا كان يمكن الوصول لوقف إطلاق النار قريبا، قال ميقاتي، في تصريحات نشرتها "رويترز"، "نعم".

ورحبت منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان جانين هينيس بلاسخارت، اليوم الخميس، بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما لإتاحة المجال لنجاح الدبلوماسية.

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