قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، الدكتور إبراهيم خالد، اليوم الخميس، إن الشركة تأهلت في فئة المشروعات والمبادرات غير الهادفة للربح على مستوى محافظة مطروح بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تهدف إلى معالجة آثار التغيرات المناخية وتعزيز استخدام كفاءة استخدام الموارد وبناء مستقبل مستدام لمصر، والمنطلقة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

حيث تم تنظيم احتفالية لتكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة الإسكندرية، بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد رزق، مكتب الأمم المتحدة بمصر، والدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وعدد من وكلاء الوزارات رؤساء القطاعات والشركات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، ومنسقي وأصحاب المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على مستوى جميع المحافظات.

وأضاف الدكتور إبراهيم خالد، أن التكريم جاء عن المشروع المقدم من المهندسة هناء محفوظ، مدير المكتب الفني ومساعد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح للشؤون الفنية باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، والدكتور مهندس ابراهيم خالد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، لمشروع محطة تحلية مياه الآبار باستخدام الطاقة النظيفة "الطاقة الشمسية" لخدمة المناطق الأكثر فقرًا من مياه الشرب.

“مياه مطروح” تتأهل في فئة المبادرات غير الهادفة للربح للمشروعات الخضراء الذكية

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